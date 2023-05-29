Росіяни в Криму вигадали, як сховати Керченський міст від "очей" ЗСУ, — розвідка Британії

Російські загарбники заклали під міст димогенератори і тренувалися маскувати переправу димом, щоб її не помітили ЗСУ. Однак подібний "захист", на думку розвідників, виявився неефективним.

В окупованому Криму відбулися навчання ЗС РФ з маскування Керченського мосту. Про це повідомила розвідка Міноборони Великої Британії 29 травня.

"24 травня 2023 року Росія провела навчання з безпеки навколо Кримського мосту, який з’єднує місто Керч з окупованим півостровом. Це включало створення димової завіси, яка частково маскувала міст. Димову завісу з використанням димогенераторів ТДА-3, імовірно, робила 28-ма бригади військ ядерного, біологічного та хімічного захисту ЗС РФ", — йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що на практиці російське маскування загалом виявилося неефективним у війні проти України, ймовірно, через відсутність сильної функції централізованого планування та погану бойову дисципліну на низькому рівні.

Нагадаємо, що російські мілітарі-пабліки повідомили про навчання щодо постановки димової завіси над Кримським мостом, а українські моніторингові канали проінформували, що оголошена димова завіса — ніщо інше, як пожежа після влучань морських дронів у російський корабель "Іван Хурс".

Раніше повідомлялося, що крилаті ракети Storm Shadow, які Україна отримала від Великої Британії, можуть стати "сюрпризом" для Керченського мосту.