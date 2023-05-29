"Спосіб вирішення проблеми": в РФ хочуть приєднати Харків до Бєлгородської області (відео)

На думку російського губернатора В'ячеслава Гладкова, анексія українського регіону могла б вирішити проблему постійних обстрілів території РФ.

У Російській Федерації знову висловилися про окупацію українських територій і йшлося про їхнє бажання приєднати до себе Харків та область. Про це висловився губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков під час ефіру на телебаченні, передають росЗМІ 29 травня.

За його словами, щоб убезпечити території Росії, які межують із Україною, потрібно окупувати ще частину територій. Йшлося про Харківську область, частина якої була в окупації до контрнаступу ЗСУ у вересні минулого року.

"Потрібно Харків приєднати до Бєлгородської області. Це найкращий спосіб вирішення проблеми обстрілів Бєлгородської області", — йдеться у повідомленні.

Ситуація у Бєлгородській області: що відомо

Травень видався досить тривожним для російської території. Там регулярно лунали вибухи, а також з'явилася інформація про візит російських добровольців із РДК та Легіону "Свобода Росії".

Ці дії пояснюють своїм бажанням створити демілітаризовану зону цьому напрямі.

"Ситуація складна, легіон і РДК створюють демілітаризовану зону на кордоні з РФ, звідки вони не зможуть обстрілювати Україну. Надалі рухаємося до звільнення всієї Росії від путінського диктату і припинення злочинної війни", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 27 травня Фокус повідомляв, що доброволець розкрив нові деталі рейду до Бєлгородської області. Боєць з ім'ям Вадим зазначив, що вони не мають наміру здійснювати захоплення ядерних об'єктів, незважаючи на різні вкидання з боку російської пропаганди.

27 травня повідомлялося, що у ГУР розповіли, які плоди принесе для РФ операція під Бєлгородом. Представник відомства Андрій Черняк зазначив, що розправа буде жорсткою, оскільки на будівництво засічної межі, яка мала перешкоджати вторгненню в Бєлгородську область, із федерального бюджету виділялися мільйони.