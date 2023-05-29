"Серйозні історії": у ГУР МО назвали наслідки краху режиму Путіна (відео)

Представник розвідки Андрій Юсов вважає, що щойно в РФ зміниться керівництво — незвичайні процеси почнуть відбуватися і поза Кремлем. Зокрема йдеться про країни пострадянського простору.

Крах режиму президента РФ Володимира Путіна може призвести до серйозних наслідків в інших країнах. Таку думку в інтерв'ю телеканалу "Ми — Україна" озвучив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов 28 травня.

За його словами, щойно глава Кремля з будь-яких причин залишить свою посаду, розпочнуться інші процеси, які змінять світ. Зокрема йдеться про країни, які свого часу входили до складу СРСР.

"Наслідки краху режиму Путіна матимуть серйозні історії та продовження для багатьох територій, насамперед – пострадянського простору. Не лише всередині Росії, а й за її межами також", — йдеться у повідомленні.

Окремо Андрій Юсов висловився щодо погроз Кремля розмістити ядерну зброю на території Білорусі. У розвідці вважають, що до цього не дійде, і зараз Володимир Путін просто використовує шантаж.

Але навіть розміщення ядерної зброї на території Білорусі нічого не змінить для України та безпеки європейського континенту.

"Ядерної кнопки у Білорусі не буде, Путін продовжує свій шантаж. Глобально для України та безпеки в європейському масштабі це нічого не змінює. Режим Путіна намагається вдаватися до нових форм ядерного шантажу, виходить не дуже добре. Давно вже ніхто не боїться і якогось. серйозного ефекту це не має", – продовжив представник ГУР МО.

Нагадаємо, 28 травня повідомлялося, що Олександр Лукашенко закликав інші країни вступати до "Союзної держави". За його словами, це дозволило б усім охочим заволодіти ядерною зброєю. У "любителів" Кремля з'явився унікальний шанс для об'єднання, як зазначив політик.