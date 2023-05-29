"Дійдемо до Польщі": у РФ пригрозили "йти далі", якщо Україна отримає далекобійну зброю

Віцеспікер парламенту Петро Толстой окремо зазначив, що Україна в "правильній картинці" Росії повинна мати нейтральний статус — не бути членом ні НАТО, ні Євросоюзу

Російська армія буде змушена піти "далі", якщо західні країни продовжать постачати Україні зброю великої дальності. Таку заяву зробив віцеспікер Держдуми РФ Петро Толстой, пише РИА, сьогодні, 29 травня.

За словами Толстого, ЗС РФ дійдуть кордону Польщі.

"Чим більше військової техніки для дальнього бою, ракет дальнього бою Захід дає Україні, тим далі російській армії доведеться йти, і вона піде аж до польського кордону", — заявив він.

Толстой окремо зазначив, що Україна в "правильній картинці" Росії повинна мати нейтральний статус, не входити ні до НАТО, ні до ЄС.

Тим часом The New York Times 28 травня пише, що запеклі бої останніми місяцями на сході України та колосальні втрати армії Росії змінюють ставлення росіян до повномасштабної війни.

Нагадаємо, що Сили оборони України 25 травня заявили про знищення на Таврійському напрямку більше роти окупаційних військ.

За словами голови ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, за весь час повномасштабної війни в Україні загинули лише 20 тисяч його найманців. Половина загиблих виявилася ув'язненою.