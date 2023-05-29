Ракети прилітали з півночі: як армія РФ обстрілювала Київ удень 29 травня (фото, відео)

Росія здійснила черговий напад через 6 годин після нічної атаки на столицю. Міська військова адміністрація заявляє, що сили ППО знищили всі цілі. У ЗСУ говорять про застосування балістичних ракет.

Російські загарбники вдень 29 травня завдали 16-го масованого удару по Києву за місяць. У Київській міській військовій адміністрації (КГВА) заявили про знищення всіх ракет.

Через 6 годин після нічної атаки країна-агресор знову завдала ракетного удару по Києву", — зазначив голова КМВА Сергій Попко.

За його даними, сили та засоби ППО знищили всі повітряні цілі, об'єкти у столиці не уражені. Командування зафіксувало падіння уламків – 3 випадки в Оболонському районі та по одному – у Деснянському та Дніпровському.

"Попередньо ворог застосував озброєння балістичного типу. Це була вже 16-та атака на столицю з початку місяця… За наявною інформацією, влучання по об'єктах Києва не допущено", — сказав він.

Уламки снарядів, як підкреслив Попко, падали у різних районах міста:

Оболонський район: біля АЗС, на дорожнє покриття з подальшим займанням та на зелену зону;

Деснянський район: на територію одного із парків;

Дніпровський район: на дорожнє покриття у різних місцях.

Подільський район: внаслідок падіння уламків стався спалах на даху 2-х поверхової будівлі.

Начальник Головного управління Нацполіції на Київщині показав наслідки обстрілу в одному з районів Київської області. ЗС РФ пошкодили господарський будинок, який почав горіти.

Наслідки обстрілу армії Росії в одному з районів Київської області

Били "Іскандерами": що говорять про масовану атаку на Київ повітряні сили ЗСУ?

ЗС РФ могли атакувати Київ з ОТРК "Іскандер", ракети прилітали з північного боку балістичною траєкторією, заявив спікер Повітряних сил (ПС) ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі єдиного телемарафону.

За словами фахівця, після оголошення повітряної тривоги відразу було завдано перших ударів.

"Були застосовані ракети, які летять балістичною траєкторією і прилітають швидко. Попередньо, це були "Іскандери". Вони різних модифікацій, "Іскандер-М" — це балістична ракета, а є "Іскандер-К" — це крилата ракета", — пояснив Ігнат.

Російська армія могла використовувати зенітні ракети С-300 чи С-400

Точніші відомості про типи озброєння, які застосували окупанти, ПС ЗСУ обіцяє дати після підбиття підсумків бойової роботи.

Ігнат додав, що російська армія могла використовувати зенітні ракети С-300 або С-400, які теж летять балістичною траєкторією.

Нагадаємо, що 29 травня вибухи чули у різних районах столиці. Екстрені служби їздили на виклик до центру. У Оболонському районі уламки ракети падали на проїжджу частину.

Вранці 29 травня загарбники також вдарили по Києву іранськими дронами "Shahed" та ракетами Х-101/555.