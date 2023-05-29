"Землетрус" у Києві: експерт пояснив з чим може бути пов'язана природа поштовхів

Як зазначає геофізик Олександр Кендзера, якщо в українській столиці і був землетрус, він був настільки слабким, що його не змогло зафіксувати спеціальне обладнання.

Експерт пояснив, що за підозрілі вібрації могли відчувати жителі Києва в ніч на 28 травня, коли Росія атакувала Київ дронами-камікадзе. Про це 29 травня розповів директор Інституту геофізики ім. С. І. Суботіна НАН України Олександр Кендзера у коментарі для ТСН.ua.

За його словами, вібрація невідомого походження може бути пов'язана з роботою української ППО, тобто ефектами від вибухів.

"Сказати був землетрус чи ні, зараз точно ніхто не зможе з однієї простої причини – біля Києва знаходиться лише три станції спостереження, їх мало, щоб можна було чітко відрізнити вибухи від землетрусу. Якщо поштовхи досить сильні – 2 –3,3 бали, тоді і наявних станцій вистачає для ідентифікації землетрусу", — зазначив Кендзера.

Він уточнив, що якщо у столиці України і був землетрус, то настільки слабкий, що він навіть не зміг бути зафіксованим на устаткуванні, щоб з'ясувати його спектри та обсяги хвиль.

Також він уточнив, що для того, щоб фіксувати дрібні землетруси, на території України потрібно встановлювати більше станцій, а зараз таких станцій вистачає лише на території Карпат, де землетруси трапляються найчастіше.

А ось у Києві та центральній Україні, за його словами, землетруси відбуваються дуже рідко, але їхнє фіксування важливе для вчених, щоб мати можливість контролювати ситуацію.

"Наприклад, нещодавно стався землетрус за 20 кілометрів на захід від Полтави. Він стався на кордоні Українського кристалічного щита та Дніпровсько-Донецької западини. Його магнітуда була 3,5 за шкалою Ріхтера. Параметри були визначені практично всіма станціями спостереження, що знаходяться на території України. Було досить легко розпізнати – землетрус чи ефект від вибухів", – пояснив фахівець.

Нагадаємо, 28 травня мешканці Києва вночі 28 травня могли відчувати вібрації. За словами мера міста Віталія Кличка, це був не землетрус, а процес перевезення на фронт нової потужної зброї.

Також нагадаємо, що армія Росії вночі 28 травня завдала масованого удару іранськими дронами по Києву. У напрямку столиці та інших українських міст випустили понад 50 іранських БПЛА – максимальну кількість з початку повномасштабного вторгнення.