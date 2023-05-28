Загадкова "вібрація" у Київській області: Кличко назвав можливу причину (відео)

Ті, хто проживав у столиці, відчували схожі на землетрус поштовхи під час повітряної тривоги. Очевидці казали, що в будинках тряслися меблі, але сейсмологи не фіксували підземних поштовхів.

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Мешканці Києва вночі 28 травня могли відчувати вібрації, але це не землетрус. Про це в ефірі єдиного телемарафону заявив 28 травня мер Києва Віталій Кличко.

"Ця зброя йде на фронт. Нова і потужна. Можливо, вібрація пов'язана з цим", — розповів градоначальник.

Інших подробиць Кличко не навів.

"Вібрації" під час повітряної тривоги: що відчували кияни?

У Києві та області справді відчували схожі на землетрус вібрації під час повітряної тривоги. Очевидці казали, що в їхніх будинках затряслися меблі. Головний центр спеціального контролю заявив, що цієї ночі в Києві та області землетрусів не було.

"Нашими засобами не було нічого зафіксовано у цьому районі. Не можемо підтвердити, що це був саме землетрус", – заявив один з експертів центру в інтерв'ю "24 каналу".

Фахівець не пояснив, з чим були пов'язані відчуття киян. Можливо, сталося інше природне явище, але Головний центр спеціального контролю його не відстежив.

"Якщо класифікувати це як "землетрус" чи "підземні поштовхи", ми такого не зафіксували", — підсумував він.

Нагадаємо, що армія Росії вночі 28 травня завдала масованого удару іранськими дронами по Києву. По українській столиці випустили 54 дрони — максимальну кількість з початку великої війни.

Українські сили ППО знищили 52 безпілотники. Усі дрони запускали з Брянської області та Краснодарського краю Росії.

Фокус 27 травня писав про атаку безпілотниками на нафтопроводи у Тверській та Псковській області Росії. Росіяни змушені були запровадити план "Фортеця" для захисту об'єктів внутрішніх військ.