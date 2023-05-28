Загадочная "вибрация" в Киевской области: Кличко назвал возможную причину (видео)

Проживающие в столице ощущали похожие на землетрясение толчки во время воздушной тревоги. Очевидцы говорили, что в домах тряслась мебель, но сейсмологи не фиксировали подземных толчков.

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Жители Киева ночью 28 мая могли чувствовать вибрации, но это — не землетрясение. Об этом в эфире единого телемарафона заявил 28 мая мэр Киева Виталий Кличко.

"Это оружие идет на фронт. Новое и мощное. Может быть, вибрация связана с этим", — рассказал градоначальник.

Других подробностей Кличко не привел.

"Вибрации" во время воздушной тревоги: что ощущали киевляне?

В Киеве и области действительно ощущали похожие на землетрясение вибрации во время воздушной тревоги. Очевидцы говорили, что в их домах затряслась мебель. Главный центр специального контроля заявил, что в эту ночь в Киеве и области землетрясений не было.

"Нашими средствами не было ничего зафиксировано в этом районе. Не можем подтвердить, что это было именно землетрясение", – заявил один из экспертов центра в интервью "24 каналу".

Специалист не объяснил, с чем были связаны ощущения киевлян.Возможно, произошло другое природное явление, но Главный центр специального контроля его не отследил.

"Если классифицировать это как "землетрясение" или "подземные толчки", мы такого не зафиксировали", — подытожил он.

Напомним, что армия России ночью 28 мая нанесла массированный удар иранскими дронами по Киеву. По украинской столице выпустили 54 дрона — максимальное количество с начала большой войны.

Украинские силы ПВО уничтожили 52 беспилотника. Все дроны запускали с Брянской области и Краснодарского края России.

Фокус 27 мая писал об атаке беспилотниками на нефтепроводы в Тверской и Псковской области России. Россияне вынуждены были ввести план "Крепость" для защиты объектов внутренних войск.