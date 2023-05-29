Ударили "Іскандером": голова ОВА опублікував кадри наслідків обстрілу Харківщини

Під обстріл потрапили населені пункти у Куп'янському, Чугуївському та Ізюмському районах. Внаслідок ударів постраждали мирні громадяни регіону, серед них жінки та діти.

Населений пункт Ківшарівка, що розташований у Куп'янському районі Харківської області, зазнав удару російської ракети комплексу "Іскандер". В результаті постраждали вагітна жінка, двоє дітей та троє літніх жінок. Кадри наслідків ворожого ракетного удару опублікував 29 травня голова Харківської ОВ Олег Синєгубов.

"Ворог завдав ракетного удару, попередньо ракетою "Іскандер", по смт Ківшарівка Куп'янського району. Поранення зазнали три літні жінки: 73-х, 85-ти та 90 років. Крім того, постраждала вагітна жінка, підліток 14 років та 10-річна дитина. ", — написав Синєгубов в Telegram.

Також у селищі було пошкоджено будівлю гуртожитку, два приватні будинки та лінію газопроводу.

Крім того, в селі Глушківка Куп'янського району внаслідок обстрілу поранення отримала жінка 60 років.

"Всі постраждалі госпіталізовані, зараз медики надають їм допомогу. На місці працюють екстрені служби. Інформація уточнюється", — повідомив голова адміністрації.

Обстріли Харківської області

Загалом минулої доби російські окупанти завдали ударів по населених пунктах Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів. О 00:30 під ворожий вогонь потрапило село Богуславка Ізюмського району, внаслідок чого пошкоджено житловий будинок. Поранення отримав 49-річний мирний мешканець.

У селі Петропавлівка Куп'янського району артилерійським обстрілом пошкоджено приватне домоволодіння — спалахнули дві господарські будівлі. У Кучерівці того ж району поранено 73-річну жінку. У самому Куп'янську обстрілами пошкоджено житловий будинок та автомобіль.

"Захисники Харківщини продовжують давати відсіч окупантам на лінії зіткнення", — написав Синєгубов.

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 29 травня росіяни завдали удару по Львівській області. За інформацією голови ОВА Максима Козицького, над областю збили одну з ракет, уламки якої впали на господарську споруду, спричинивши пожежу.

Також ворожі безпілотники 29 травня атакували портову інфраструктуру на Одещині. Як повідомив речник військової адміністрації області Сергій Братчук, удар спровокував пожежу на об'єкті, який був локалізований рятувальниками.