Залишили окупантів без машин: ЗМІ показали, куди прилетіло росіянам у Михайлівці (відео)

У російських ЗМІ намагалися видати удар по військових об'єктах за атаку на мирне населення, але промовчали, що протитанкові їжаки не розміщуються поблизу місць, де паркуються жителі.

У понеділок, 29 травня, сили оборони України здійснили нову серію атак на військові об'єкти, що знаходяться на тимчасово окупованій території у селищі Михайлівка Запорізької області. Про це 29 травня повідомило місцеве медіа "РІА-Мелітополь".

Повідомляється, що у вказаному районі сталося три вибухи. Удар припав на стоянку, розташовану між будівлею навчального закладу та ринком, де зазвичай паркується безліч автомобілів противника. Спочатку було чути три вибухи, за якими був ще потужніший четвертий.

Подробиці про втрати противника поки що уточнюються.

"Однак, як завжди, р###сти почали розповсюджувати інформацію про те, що Збройні Сили України нібито нападають на мирних жителів. Вони навіть розмістили відео у своїх телеграм-каналах. Утім, вони промовчали про те, що протитанкові засоби не розміщуються поблизу місць, де паркується мирне населення", — йдеться у повідомленні місцевого ЗМІ.

Фото: deepstatemap.live

Варто зазначити, що селище Михайлівка розташоване в 56 км від Мелітополя. У цьому районі проходить 3-й магістральний канал, а також пролягають автомобільні дороги Т-0810 та Т-0818.

Нагадаємо, Іван Федоров, мер Мелітополя, повідомив 29 травня, що російські загарбники активно зайняті риттям траншів у Мелітополі та сусідніх населених пунктах.

Також нагадаємо, що мешканців тимчасово окупованого Мелітополя змушують отримувати паспорти РФ. Окупанти з 1 червня заборонять видавати безкоштовні ліки людям без громадянства.