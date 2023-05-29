В Україні поміняють порядок військової служби у ЗСУ за стандартами НАТО: що зміниться

Після внесення змін до положення буде проведено ясне розмежування та регулювання норм проходження служби у мирний час та в особливий період.

Міністерство оборони України активно працює над змінами до Положення про проходження військової служби у Збройних Силах України, щоб відповідати стандартам кадрового менеджменту НАТО. Про це у понеділок, 29 травня, повідомили у пресслужбі оборонного відомства.

Після внесення змін до положення буде проведено чітке розмежування та регулювання норм проходження служби у мирний час та в особливий період.

Як розповіли у відомстві, на ЗСУ чекають такі зміни:

призначення військовослужбовців на посади з урахуванням їх фактичного військового звання та відповідної штатно-посадової категорії;

будуть встановлені мінімальні та максимальні терміни вислуги та перебування у певному військовому званні;

для вищих посад буде запроваджено рейтинговий принцип призначення;

буде передбачено ротацію військовослужбовців на відповідних посадах для набуття необхідного досвіду.

У Міноборони також додали, що особливої уваги буде приділено кандидатам, які двічі відхилялися від просування по службі — їх рекомендують до звільнення.

У відомстві наголошують, що основою цих змін стали стандарти кадрового менеджменту НАТО. Після розробки, погодження та розгляду проєкту змін Кабінетом Міністрів України, його буде подано президентові України для набуття чинності відповідним указом.

Нагадаємо, 26 травня повідомлялося, що члени НАТО планують запропонувати Україні оновлений формат взаємин, спрямований на політичну підтримку країни та її прагнення до членства в Альянсі. Водночас, точна дорожня карта для приєднання до НАТО залишається далекою перспективою.

Раніше, 25 травня, під час 15-го щорічного Київського безпекового форуму професор Стенфордського університету та філософ Френсіс Фукуяма висловив свою думку про те, що Україна має потенціал стати повноправним членом НАТО після відновлення контролю над Херсонською та Запорізькою областями.

Також, на тому ж заході, колишній постійний представник США при НАТО в період з 2013 по 2017 роки генерал Дуглас Лют запропонував створити Раду Україна-НАТО в рамках Альянсу, що надасть Україні унікальні можливості для співпраці.