На Донеччині прикордонники ліквідували склад ЗС РФ (відео)

Аеророзвідка ДПСУ спрацювала на відмінно у взаємодії з артилеристами на Донеччині, де тривають важкі бої з російськими військами.

На Лиманському напрямку українські прикордонники ліквідували склад російських військ. Про це 29 травня повідомила пресслужба Державної прикордонної служби у Telegram.

Завдяки застосуванню безпілотників захисники виявили замаскований військовий склад окупантів. Об'єкт ретельно намагалися приховати серед густої рослинності у лісі.

"Тут, у ліску, рашисти вирішили переховувати свої боєприпаси. Дарма", – йдеться у дописі.

Аеророзвідка ДПСУ спрацювала на відмінно у взаємодії з артилеристами. Підрозділи артилерії Збройних сил України не схибили.

"Отож, складу нема – і питань нема. Хоча… судячи із зафільмованої детонації, запитання все ж було: ґдє баєпріпаси?", – заявили у відомстві.

Прикордонники ДПСУ у війні з Росією

Українські прикордонники 19 травня розповіли про найкоротший бій з росіянами. Захисники на Луганщині відстежили наближення до свого опорного пункту піхотних груп противника, не давши можливості їм піти на штурм. Згодом охоронці кордону вирішили попрацювати на випередження — відкрили вогонь на ураженні. Бійці разом за допомогою своєї стрілецької зброї спрацювали ефективно й ліквідували загрозу, яка йшла від коптера.

Також 5 травня прикордонники показали роботу бойових дронів. Бійці ДПСУ за допомогою безпілотників та саморобних бомб атакують як живу силу, так і техніку росіян. Захисники показали ролик з результатами відповідної роботи. На відео можна помітити саморобні снаряди із пластиковими хвостовиками-стабілізаторами та "плавцями", які підвищують точність падіння – вони прикріплені хомутами чи звичайним скотчем.

Українські прикордонники також показали 25 квітня, як у Бахмуті перемолотили піхоту окупантів, які готувалися до штурму. Прикордонники-мінометники застали російських вояків зненацька, упередивши штурм, який ті планували.

Нагадаємо, 24 травня у ДПСУ повідомили, що на фронті росіян знищує "Відьма". Снайперка ДПСУ знищує російських окупантів зі снайперської гвинтівки, яку називає "лялечкою", а влучні постріли присвячує своєму напарнику на псевдо "Тихий", який загинув на війні у квітні 2023 року.