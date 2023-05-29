"Багато цікавих об'єктів": у Криму продадуть з торгів майно Петра Порошенка

За інформацією ТАСС, в окупованому Криму "націоналізували" квартиру президента України Володимира Зеленського в Ялті, а також власність бізнесменів Сергія Тарути, Ігоря Коломойського, Ріната Ахметова та політика Арсенія Яценюка.

Окупаційна адміністрація тимчасово захопленого Криму виставить на торги нерухомість п'ятого президента України Петра Порошенка у регіоні, яку було "націоналізовано". Про це 29 травня заявив "глава Криму" Сергій Аксьонов в ефірі державного телеканалу "Росія-24".

"По торгах, я думаю, багато цікавих об'єктів, навколо яких боротьба буде, тому грошей, гадаю, буде достатньо. (…) Це, в тому числі санаторні комплекси, виробничі підприємства, тому впевнений, що буде інтерес. (…) Там і Яценюка (колишній віцепрем'єр України Арсеній Яценюк – ред.) є (майно – ред.), і Порошенка, і ще персонажів", – сказав Аксьонов, не уточнюючи, про яку саме власність Порошенка йдеться.

Як повідомляє ТАСС, перша хвиля "націоналізації" майна на тимчасово окупованому півострові пройшла у 2015 році, тоді у державну власність РФ перейшов, зокрема, "Севастопольський морський завод", який належав Порошенку.

2022 року Аксьонов доручив "націоналізувати" майно організацій та приватних осіб, пов'язаних з українською владою. З осені 2022 року окупанти в Криму конфіскували близько 750 об'єктів, серед яких квартира президента України Володимира Зеленського в Ялті, а також власність бізнесменів Сергія Тарути, Ігоря Коломойського, Ріната Ахметова та політика Арсенія Яценюка. Крім того, до списку потрапило майно 12 українських банків та футбольного клубу "Динамо" Київ.

Нагадаємо, 24 травня Сергій Аксьонов заявив, що квартира в Ялті, що належить першій леді України Олені Зеленській, все ж таки буде "націоналізована". Примітно, що окупанти говорили про це з початку повномасштабного вторгнення, але далі слів не йшлося. За словами експертів, власність родини українського президента притримували з певною метою.

26 травня в Міністерстві оборони Великобританії повідомили, що Аксьонов, ймовірно, сумнівається в здатності ЗС РФ "захистити" захоплений півострів, оскільки створює в Криму збройні формування, що становлять резерв регулярної армії РФ, але офіційно не підкоряються Міноборони.