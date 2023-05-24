"Залишали як козир": чому окупанти лише зараз "націоналізують" майно Зеленських у Ялті

Не вперше окупанти заявляють про "націоналізацію" українського майна у Криму. Цього разу загарбники вирішили привласнити собі квартиру Олени Зеленської у Ялті. Чому вони вирішили зробити це саме зараз, Фокус запитав експертів.

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Про "націоналізацію" нерухомості Зеленських у Криму окупанти говорили ще у березні 2022 року. Апартаменти в Лівадії незаконна адміністрація пропонувала передати біженцям з Донбасу, які після повномасштабного вторгнення переїхали на захоплений острів. Після, вже в червні, комуністична партія Російської Федерації ініціює можливу конфіскацію майна українських громадян на окупованих територіях, у тому числі нерухомість першої леді України Олени Зеленської. Але далі за гучні заяви справа не пішла. І ось сьогодні, 24 травня, керівник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявив, що квартира в Ялті, що належить першій леді України, все ж таки буде "націоналізована".

Зважаючи на те, що загарбники вже "націоналізували" близько 700 об'єктів українських олігархів, політиків та бізнесменів ще на початку 2023 року, принаймні так повідомляють росЗМІ, виникає питання — чому нерухомість родини Зеленських залишили на "десерт"?

"Росія тримала цей "козир" для певного соціального подразника чи ситуації, яка б могла вдарити по іміджу президента Зеленського", — коментує Фокусу політичний експерт Олег Постернак.

На його думку, таке інформаційне вкидання з боку Росії може бути пов'язане з тим, що відбувається в Бахмуті.

"Спочатку вони масово по своїх каналах повідомляють, що взяли Бахмут, і навіть якщо це не відповідає дійсності та не підтверджено нашим генштабом. Розрахунок йде на те, щоб викликати негативні настрої в українському суспільстві. Далі вони починають нагадувати, що саме президент Зеленський наполягав на продовженні боїв у Бахмуті, і одразу повідомляють, що в нього все ще є нерухомість у Криму. Усі ці дезінформаційні історії спрямовані на те, щоб розхитати негативний настрій у нашому суспільстві", — каже Постернак.

За словами експерта, це дуже примітивний розрахунок.

"Слід розуміти, що українське суспільство однозначно еволюціонувало в цьому напрямі і його так просто не зачепити якимись дешевими історіями. Там, де рейтинг президента понад 85%, а рівень підтримки та довіри до нього зашкалює, дуже смішно та безглуздо застосовувати такий інформаційний хід", — додає він.

На думку політичного експерта, "націоналізація" нерухомості в Криму така собі імітація діяльності певних російських підрозділів, які відповідають за політичні медійні кампанії на території України. Їм потрібно звітувати перед Путіним про те, що вони нібито здатні формувати негативний дискурс в українському інформаційному середовищі.

Політолог Андрій Золотарьов висловив іншу думку. За його словами, вся ця історія з квартирою Олени Зеленської в Ялті є політичним кроком, щоб заспокоїти тих жителів Криму, які почали помітно нервувати.

"Росіянам у Криму довгий час розповідали, що їх і Кримський міст захистить, і ППО потужне, а за фактом — вибухи на мосту, "бавовна" в Євпаторії, тобто цей міф посипався. Ті росіяни, які не хочуть повернення Криму до України, стали дуже сильно нервувати й переживати. Для їх заспокоєння Сергій Аксьонов вирішив "націоналізувати" квартиру Олени Зеленської, мовляв, дивіться — Росія тут надовго", — каже Фокусу політолог і наголошує, що якщо окупанти почали вдаватися до таких методів "заспокоєння" власного народу, значить приводів для занепокоєння в них достатньо.

Нагадаємо, п'ятикімнатну квартиру площею 193 метри в Лівадії, яка належить родині Зеленського, хочуть продати за 75 млн рублів.

Варто зазначити, що на карті, показаній Путіну, є Україна, позначена як "земля козаків", і Крим як окрема держава під назвою Кримське ханство. Карту в 17 столітті склав французький дослідник Гійом Сансон.