Пішов на фронт у лютому 2022-го: під Бахмутом загинув журналіст Євген Осієвський (фото)

Прощатимуться з автором науково-популярного журналу "Куншт" у Кропивницькому 30 травня о 9:45 на Далекосхідному цвинтарі, на Алеї Слави.

Журналіст Євген Осієвський 22 травня загинув в районі Бахмута. Про це йдеться у Facebook у дописі факультету історії, бізнес-освіти та права Центральноукраїнського державного університету ім. В. Винниченка, випускником якого він був.

У виші зазначили, що Осієвського знали, як талановитого автора та світлу людину. Він був завжди доброзичливий та мав активну позицію.

"Таким ми Тебе будемо пам'ятати! Слава Герою України", — зазначили у повідомленні.

Юлія Сліпих, тітка захисника України, у Facebook у коментарях та у власному дописі зазначила, що прощання з Євгенієм відбудеться у вівторок, 30 травня. Віддати шану захиснику можна буде о 9:45 на Далекосхідному цвинтарі, на Алеї Слави.

Біографія Євгена Осієвського

Євген Осієвський З Кропивницького був журналістом та автором науково-популярного журналу "Куншт". Його публікації можна прочитати й у журналі соціальної критики "Спільне". Він навчався на спеціальності "Політологія". Після отримання диплома бакалавра поїхав до столиці та вступив до Києво-Могилянської академії. У Києві Євген став автором кількох успішних проєктів. У 2022 році, коли російські війська масштабно вторглися на територію нашої держави у лютому, пішов на фронт захищати Україну. З фронту його чекала мама, яка тепер залишилась одна.

За даними ІМІ, Євгеній Осієвський став 60-м медійником, що загинули унаслідок російської агресії проти України.

Нагадаємо, 24 травня видавництво "Темпора" повідомило, що на фронті загинув прозаїк і ексбоєць полку "Азов" Ігор Мисяк. Він був автором відомої книги "Завод". У видавництві не приховували біль від втрати 29-річного письменника. У березні Мисяк приїжджав у відпустку, а вже з квітня, коли відправився на фронт, перестав виходити на зв'язок.

Також 17 травня загинув музикознавець і режисер Іван Кузьмінський. Він брав участь у боях з російськими загарбниками на Луганщині. Загинув 17 травня поблизу населеного пункту Діброва. Режисера, який працював на дитячому телеканалі "Малятко TV", любили друзі, а в місті митця знали як добру та світлу людину.