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"Шемякіно": на росТВ не змогли правильно назвати місто, яке знаходиться під обстрілами (відео)

Фото: Скриншот | Стовп диму у Шебекіно Бєлгородської області 29 травня

За словами експертів на російському федеральному каналі, під вогнем артилерії 29 травня знаходилося місто "Шемякіно" або "Шмекіно" у Бєлгородській області.

На російському федеральному каналі гість заявив, що в деякому "Шемякіно" у Бєлгородській області нібито йдуть інтенсивні обстріли. Інший гість його виправив, зазначивши, що йдеться про населений пункт "Шмекіно".

Зазначимо, що за п'ять кілометрів від кордону з Україною розташований населений пункт під назвою Шебекіно. Саме він, за словами влади Бєлгородської області, регулярно страждає від обстрілів артилерії та інших засобів вогневого ураження.

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Так, 29 травня губернатор Бєлгородської області Геннадій Гладков заявив, що в Шебекіно були атаковані два промислові підприємства. Внаслідок влучення снарядів на одному з підприємств спалахнув виробничий корпус з лакофарбовими рідинами.

"Є четверо постраждалих — чоловіки, співробітники підприємства, доставлені до ЦРЛ з опіками дихальних шляхів та отруєнням чадним газом. Один у реанімації у тяжкому стані, у трьох стан середнього ступеня тяжкості. Вся необхідна медична допомога надається", — повідомив він.

У Telegram-каналах повідомлялося, що в Шебекіно закриті в'їзди та виїзди, і що внаслідок прильотів у місті частково зникло електропостачання.

Нагадаємо, раніше політичний аналітик Ігор Тишкевич поділився у матеріалі для Фокусу своїм баченням щодо прориву ударної групи у Бєлгородській області.

25 травня бійці "Русского добровольческого корпуса" опублікували відео з населеного пункту Глотово, що у Бєлгородській області.