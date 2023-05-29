"Шемякіно": на росТВ не змогли правильно назвати місто, яке знаходиться під обстрілами (відео)

За словами експертів на російському федеральному каналі, під вогнем артилерії 29 травня знаходилося місто "Шемякіно" або "Шмекіно" у Бєлгородській області.

На російському федеральному каналі гість заявив, що в деякому "Шемякіно" у Бєлгородській області нібито йдуть інтенсивні обстріли. Інший гість його виправив, зазначивши, що йдеться про населений пункт "Шмекіно".

Зазначимо, що за п'ять кілометрів від кордону з Україною розташований населений пункт під назвою Шебекіно. Саме він, за словами влади Бєлгородської області, регулярно страждає від обстрілів артилерії та інших засобів вогневого ураження.

Так, 29 травня губернатор Бєлгородської області Геннадій Гладков заявив, що в Шебекіно були атаковані два промислові підприємства. Внаслідок влучення снарядів на одному з підприємств спалахнув виробничий корпус з лакофарбовими рідинами.

"Є четверо постраждалих — чоловіки, співробітники підприємства, доставлені до ЦРЛ з опіками дихальних шляхів та отруєнням чадним газом. Один у реанімації у тяжкому стані, у трьох стан середнього ступеня тяжкості. Вся необхідна медична допомога надається", — повідомив він.

У Telegram-каналах повідомлялося, що в Шебекіно закриті в'їзди та виїзди, і що внаслідок прильотів у місті частково зникло електропостачання.

Нагадаємо, раніше політичний аналітик Ігор Тишкевич поділився у матеріалі для Фокусу своїм баченням щодо прориву ударної групи у Бєлгородській області.

25 травня бійці "Русского добровольческого корпуса" опублікували відео з населеного пункту Глотово, що у Бєлгородській області.