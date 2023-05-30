У Мелітополі окупанти поцупили з постаменту танк Т-70: вкрадений експонат "засвітився" в РФ (відео)

Танк Т-90 пережив нацистів і простояв на постаменті у Мелітополі понад 70 років, але не зміг пережити російську окупацію. Росіяни відкрутили його з постаменту і відправили до РФ.

У Санкт-Петербурзі в РФ "засвітився" танк, який російські окупанти поцупили з постаменту в окупованому Мелітополі Запорізької області. Вкрадений в Україні експонат росіяни урочисто зустріли в музеї "Битва за Ленінград". Про це повідомляє "РІА-Мелітополь".

Т-70 російські загарбники зняли з постаменту нібито для реконструкції, щоб він міг очолити парад на честь 80-ї річниці визволення Мелітополя від нацистів. Як з'ясувалося, усередині у вкраденого Т-70 немає ніякої "начинки" — ні двигуна, ні ходової.

У регіональному відділенні "Російського військово-історичного товариства" в Ленінградській області заявили, що корпус танка зачистять, встановлять двигун та інші агрегати, і все це зроблять за 4 місяці.

Вкрали росіяни танк 23 травня 2023 року. До них він простояв на постаменті меморіалу "Братське кладовище" від моменту звільнення Мелітополя від фашистських загарбників у 1943 році.

Самі ж мелітопольці за танком не дуже сумують, обіцяють після деокупації Мелітополя на звільненому постаменті встановити пам'ятник HIMARS.

Історія танка Т-70 в Мелітополі

Восени 1943 року танк Т-70 з екіпажем гвардії лейтенанта Гаврюшова заїхав до Мелітополя для підтримки піхоти стрілецької дивізії. Танкісти знищили кілька "опорників" ворога у міському парку, а далі вели бій на вулиці Ремісничій, де уразили два ворожі танки, а третій їх підбив. Танкісти загинули. Після звільнення міста від окупантів за вказівкою командувача фронтом Ф. І. Толбухіна танк Т-70 був встановлений над могилою героїв.

Окупація Мелітополя в часи Другої світової війни тривала понад 2 роки — від 6 жовтня 1941 року до 23 жовтня 1943 року.

Нагадаємо, що перед тим, як відступити з Херсона російські окупанти пограбували місцевий зоопарк. Зокрема, викрали єнота, чим похизувалися в соцмережах.

Раніше повідомлялося, що ЗС РФ вигадали, як сховати від ЗСУ Керченський міст. Його вирішили замаскувати димом з димогенераторів і навіть провели спеціальні навчання.