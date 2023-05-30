У Росії під Ульяновськом з рейок зійшли вагони з пальним: росЗМІ говорять про диверсію

За даними російських журналістів, рухомий склад перевозив газ та бензин. ЗМІ вважають, що інцидент стався внаслідок диверсії.

Неподалік російського Ульяновська зійшов з рейок потяг із вантажними вагонами, що перевозили горючі матеріали. Про це у вівторок, 30 травня, повідомляє російське медіа Baza.

Інцидент стався 30 травня близько 4 години ранку в районі станції "Ульяновськ-2". За даними Telegram-каналу, як мінімум один із вагонів перекинувся, а два інших із пальним матеріалом зійшли з рейок. Журналісти повідомляють, що рухомим складом перевозили газ та бензин.

Автори повідомлення припускають, що можливою причиною інциденту могла стати диверсія, оскільки на місці події виявлено сліди ушкодження залізничних колій.

Нагадаємо, 18 травня у Сімферопольському районі у тимчасово окупованому Криму пролунав вибух. Як з'ясувалося, на окупованому півострові підірвали залізницю.

У той же день у ГУР Міноборони України заявили, що залізничні колії в Криму, які перевозили зброю для війни, не витримали й втомилися.

Раніше, 1 травня, повідомлялося, що у Брянській області відбулася диверсія. Невідомі підірвали залізничні колії, через що зійшов з рейок вантажний потяг.