"Це акт залякування": у Держдумі РФ висловилися з приводу атаки БПЛА на Москву (фото)

Удар безпілотниками по столиці РФ, вважає депутат Андрій Картополов, в принципі був можливий тому, що Росія велика, і в ній завжди "знайдеться лазівка", щоб обійти кошти ППО.

Голова Комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов прокоментував атаку безпілотників на Москву. 30 травня в інтерв'ю РБК він заявив, що ця атака є актом залякування з метою посіяти паніку серед мирного населення столиці РФ.

"Це інформаційна акція здебільшого. Вона розрахована на те, що зараз підніметься хвиля паніки, почнуть усю цю справу мусолити. Нам головне цього не допустити. Це акт залякування, спрямований на мирне населення", — сказав депутат.

Картаполов також висловив свою думку щодо того, чому удар безпілотниками по Москві в принципі став можливим. За його словами, атака можлива через те, що Росія велика і завжди "знайдеться лазівка" для безпілотників, які можуть пролетіти в обхід засобів ППО.

"Це стало можливим, тому що у нас дуже велика країна і завжди знайдеться лазівка, де безпілотник може пролетіти, оминаючи райони розташування засобів протиповітряної оборони", — зазначив він.

Місце атаки дронами будинків на Ленінському проспекті у Москві. Фото: РБК

адри, зняті в одного з атакованих дронами будинків у Москві. Фото: РБК

Московські правоохоронці забирають уламки БПЛА в коробці. Фото: РБК

Подію також прокоментував глава ІТ-комітету Держдуми РФ Олександр Хінштейн. Він заявив, що атака безпілотників на Москву — це "нова реальність, яку належить усвідомити". У зв'язку з цим депутат закликав кардинально посилити заходи оборони і безпеки, особливо в частині протидії БПЛА, а також "ухвалювати нарешті необхідні закони".

Картаполов же не сумнівається в тому, що російські військові здатні протидіяти подібним атакам, оскільки дрони нібито не вразили жоден військовий чи державний об'єкт і не завдали серйозних пошкоджень житловим будинкам.

Нагадаємо, російські ЗМІ 30 травня повідомили про атаку БПЛА на Москву. Зокрема говорилося, що дрони атакували дві багатоповерхівки в Москві, потужні вибухи також прогриміли в Підмосков'ї.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк 30 травня прокоментував удар безпілотниками по Москві. За його словами, столиця РФ починає поступово занурюватися в туман війни, а бажаючі великої війни тепер житимуть у стані небезпеки.