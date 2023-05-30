"Медичний шантаж": окупанти у Запорізькій області розпочали нову хвилю паспортизації

За словами мера Мелітополя Івана Федорова, починаючи з першого літнього дня, місцеві жителі на захоплених територіях можуть залишитися без лікування. Ідеться про тих, хто не оформив російське громадянство.

Загарбники на тимчасово окупованій території Запорізької області збираються заборонити видачу ліків у лікарнях для громадян, які досі не оформили паспорт. Про це у своєму Telegram-каналі написав мер Мелітополя Іван Федоров 30 травня.

Політик зазначає, що практично на всій окупованій території почалася третя хвиля примусової паспортизації населення. Вона відрізняється від попередніх своєю жорстокістю.

"На ТОТ (тимчасово окупована територія, — ред.) Запорізької області за розпорядженням гауляйтера Балицького окупанти запровадили медичний шантаж: змушують брати аусвайси, бо інакше не нададуть медичної допомоги", — йдеться у повідомленні.

Починаючи з 1 червня, місцевим лікарням заборонено видавати ліки людям без пред'явлення російського паспорта. Пов'язано це з тим, що місцева "влада" планує переводити медичні заклади на електронну систему. Тобто з "червоною книжечкою" мають бути не лише потенційні пацієнти, а й лікарі.

Винятків, як зазначив далі Іван Федоров, не робитимуть навіть для пацієнтів із хронiчними захворюваннями.

"На ТОТ немає добровільної паспортизації. Але люди змушені брати аусвайси, щоби вижити", — підсумував мер Мелітополя.

Нагадаємо, 29 травня Іван Федоров повідомляв, що у Мелітополі військові РФ риють собі могили. За лісопарком та протитуберкульозним диспансером з'явилися великі траншеї. У них міститься військова техніка та братські могили.