Найманці ПВК "Вагнера" постачають зенітні ракети повстанцям у Судані, — США

У Міністерстві фінансів заявили, що постачання ракет "земля-повітря" призведуть до тривалого конфлікту й дестабілізуватимуть регіон. Пригожин відкидає всі обмеження.

Сполучені Штати звинуватили російську групу ПВК "Вагнера" в постачанні ракет класу "земля-повітря" воєнізованим Силам швидкої підтримки. Про це повідомляє Al Jazeera.

У Судані тривають боєзіткнення між Силами швидкої підтримки (RSF) й урядом. Зараз Міністерство фінансів США зафіксувало постачання найманцями ракет "земля-повітря" одній зі сторін конфлікту. В заяві Міністерства попереджають, що постачання зброї сприятиме тривалому збройному конфлікту, який може призвести до подальшого хаосу в усьому регіоні.

"Присутність групи "Вагнера" на африканському континенті є дестабілізаційною силою для будь-якої країни, яка дозволяє розгортати ресурси групи на їхній суверенній території", — заявив замміністра фінансів із питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон.

Ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин відкидає заяви про причетність найманців до Судану. За його словами, вони там не беруть участі.

Із середини квітня RSF і регулярна армія воюють за контроль над державою та ресурсами. Біженцями стали сотні тисяч людей, а кількість загиблих вимірюється сотнями.

США докладають зусиль щодо припинення сторін, але домовленості постійно порушуються. Правозахисники попереджають, що якщо конфлікт продовжиться, то станеться гуманітарна криза.

Нагадаємо, 1 травня в ГУР Міноборони розповіли про операцію "Троянський верблюд", який дозволив евакуювати Українців із Судану.

25 квітня армія Судану уклала з повстанцями нове перемирʼя, однак воно дуже швидко було порушене.