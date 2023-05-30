Польща закупила протитанкові ракети Hellfire: яка їх вартість

За підрахунками експертів Defence Express, за три роки вартість протитанкових ракет "повітря-земля" AGM-114R2 Hellfire зросла в 1,6 рази.

У вівторок, 30 травня, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак офіційно підтвердив закупівлю протитанкових ракет "повітря-земля" AGM-114R2 Hellfire, які Військо Польське використовуватиме на вертольотах AW149 та замовлених AH-64E Apache Guardian. Експерти Defence Express на цьому прикладі підрахували, наскільки подорожчало озброєння останніми роками.

У матеріалі зазначається, що AGM-114R2 можуть знищувати високозахищені цілі на відстані до 8 км (при стрільбі з вертольота) та наводяться по відбитому лазерному променю. Ракети Hellfire є основними для ударних гелікоптерів, безпілотників і літаків різних країн світу.

"Раніше Варшава вже отримала від Агентства з оборонного співробітництва США (DSCA) дозвіл на закупівлю, який стосувався 800 ракет із загальною вартістю 150 млн доларів. Таким чином, один Hellfire коштував Варшаві 187,5 тисяч доларів", — пише видання.

Експерти зазначають, що останніми роками зброя значно подорожчала. Так, у грудні 2021 року Австралія отримала згоду на закупівлю 800 тих же AGM-114R2 Hellfire за 108 млн доларів, тобто по 135 тисяч доларів за одну ракету. А ще раніше, у серпні 2020 року Великобританія за 46 млн доларів придбала 395 AGM-114R2, тобто по 116,4 тисячі доларів за одну ракету.

"Так, за три роки вартість тієї ж ракети AGM-114R2 Hellfire зросла в 1,6 рази. Але й це ще не все, тому що строк виконання контракту більш ніж значний. Перші ракети мають надійти до Польщі вже 2023 року, а ось повністю поставки будуть закриті лише у 2029 році", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, 29 травня президент США Джо Байден заявив, що питання передавання Україні далекобійних ракет ATACMS все ще перебуває на розгляді. Також він зазначив, що загострення конфлікту в Україні не є несподіванкою, тому Америка прагнутиме надавати Києву все необхідне.

30 травня військово-політичний оглядач Олександр Коваленко написав, що Москва зіткнулася з сильним дефіцитом виробництва ракет, про що може говорити застосування нею "Іскандерів" замість унікальних Х-47М2 "Кинджал".