В Ірані анонсували показ вітчизняної гіперзвукової балістичної ракети, — КВІР

Іранський генерал Амір Алі Хаджізаде заявив, що ракета розвиватиме швидкість до 16 тисяч км/год і здатна обходити всі сучасні засоби ППО.

Іранські військові незабаром представлять гіперзвукову балістичну ракету вітчизняного виробництва. За словами командувача Повітряно-космічними силами Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) бригадного генерала Аміра Алі Хаджізаде, ракета буде швидкою, маневреною і зможе обходити будь-які системи ППО. Про це 29 травня повідомило іранське агентство IRNA.

"Ця ракета має високу швидкість — близько 12-13 Маха (до 16 тис. км на годину, — прим. ред) і може маневрувати в атмосфері й поза нею", — заявив він.

Генерал додав, що ракета націлена на протиракетні системи потенційного супротивника, а її розробка є великим стрибком у розвитку ракетної техніки Ірану.

Поки що про тактико-технічні характеристики ракети нічого не відомо, крім заявленої швидкості її польоту. Тим часом, якщо заяви генерала Хаджизаде правдиві, то іранська ракета перевершуватиме "Кинжал" за швидкістю, оскільки, за словами розробників, російський аналог досягає 10-12 Махів (14,7 тис. км на годину)

Нагадаємо, Хаджізаде вперше повідомив про розробку гіперзвукової балістичної ракети в листопаді 2022 року в кулуарах річниці смерті генерала Техрані Могадама.

Коментуючи подію російські "експерти" зазначили, що якщо Іран справді створив гіперзвукову зброю, то це можна вважати натуральним проривом у ракетобудуванні, оскільки Тегеран уже 43 роки перебуває під тиском санкцій Заходу.

Тим часом на думку політолога Раміза Юнуса, створення подібного озброєння може обернутися для Тегерана великими проблемами, оскільки армії США та Ізраїлю вже націлені на Іран.