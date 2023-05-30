Після подій у Москві росіянам можуть провести "новий урок історії", де вкотре розкажуть, що "все йде за планом", вважає представник Офісу президента.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що в Росії людей почали готувати до скорочення територій після атаки БПЛА на Москву та Підмосков'я. Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter 30 травня.

За його словами, заяви представників російської Держдуми про те, що "дрони долітають до Москви через велику територію країни" можуть свідчити про те, що населення готують до необхідності скорочення територій.

"Z-людожери з переляку порівнюють російську столицю з Багдадом: "Нічого страшного. Ірак теж бомбили, але життя тривало", — йдеться у повідомленні.

Крім того, Михайло Подоляк зазначає, що тепер для громадян Російської Федерації потрібен новий "урок історії" від головного злочинця. Він має на увазі Володимира Путіна та його минулі заяви про ситуацію в Україні та необхідність продовження "СВО" (офіційна назва війни в РФ, — ред.).

Виглядати ця заява, на думку радника голови ОП, може так:

"Жодної паніки. Спеціальна військова операція йде за планом. Ми обов’язково повернемося в московські історичні кордони часів Івана Калити".

Нагадаємо, вранці 30 травня росЗМІ почали повідомляти про атаку безпілотників у районі Рубльовки у Москві. Декілька дронів атакували багатоповерхові будівлі в столиці РФ, а також жителі Підмосков'я могли чути потужні вибухи.

30 травня президент РФ Володимир Путін уперше прокоментував атаку БПЛА на Москву. За його словами, це нібито була провокація з українського боку і громадяни "мають розуміти", що це може спричинити відповідь.