"Запобігли шкоді": у Криму запустили понад сотню ракет по "небезпечних хмарах"

За словами "міністра сільського господарства" окупованого Криму, на території півострова використовується технологія запобігання граду, яка нібито дає гарантії захисту врожаю.

"Міністр сільського господарства Республіки Крим" Андрій Савчук заявив, що з 24 по 27 травня на території тимчасово окупованого півострова працювала "Кримська протиградова служба". Про це пише "Лента новостей Крыма".

"За ці кілька днів для захисту врожаю підприємство витратило більше сотні протиградових ракет. У деяких районах по небезпечних хмарах їх було випущено неодноразово, тим самим запобігши шкоді від градобиття", — повідомив Савчук.

Представник окупаційної влади зазначив, що град міг завдати великих збитків сільському господарству. За його твердженням, "протиградова служба" в Криму може запобігати руйнівним осадам на території близько 150 тисяч гектарів.

Савчук також пояснив, що для запобігання граду використовується "вітчизняна технологія", яка нібито дає гарантії ефективності захисту врожаю від градобиття. За його словами, ефективність розробки складає 65-100%.

Нагадаємо, що за даними британської розвідки від 26 травня, у Криму збільшилася кількість озброєних формувань, які становлять резерв регулярної армії РФ, але офіційно не підпорядковуються Міноборони РФ.

Ми також писали про те, що 25 травня Крим атакували безпілотники в районі селища Качі (Севастополь) та Бахчисараю. Повідомлення про безпілотників над Севастополем підтверджує і "губернатор" Михайло Развожаєв.

Раніше, 24 травня, у Криму відбулися навчання ЗС РФ з маскування Керченського мосту. За даними розвідки Міноборони Великобританії, на практиці російське маскування загалом виявилося неефективним у війні проти України.