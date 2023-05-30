Атака дронів на Москву: у США заявили, що "не підтримують" удари всередині РФ, — CNN

Представник Ради національної безпеки США заявив, що Україна отримує військову допомогу, яка потрібна їй для повернення своєї суверенної території та наголосив, що Росія може будь-якої миті завершити війну.

Сполучені Штати Америки все ще збирають дані про атаку безпілотних літальних апаратів на Москву та Підмосков'я, що відбулася 30 травня. Про це пише CNN із посиланням на представника Ради національної безпеки США.

У Вашингтоні також зазначили, що не підтримують атаки територією країни-агресора.

"Ми бачили новини та все ще збираємо інформацію про те, що сталося. Взагалі, ми не підтримуємо атаки всередині Росії", — цитують журналісти чиновника.

Представник Ради національної безпеки зазначив, що США надають Україні ту військову допомогу, яка потрібна їй для повернення своєї суверенної території. Він також згадав про те, що 30 травня ЗС РФ здійснила 17-ту повітряну атаку на українську столицю за останній місяць.

"Росія розпочала цю неспровоковану війну проти України. Росія може закінчити її у будь-який час, вивівши свої війська з України, замість того, щоб щодня здійснювати жорстокі напади на українські міста та людей", — сказав чиновник.

Нагадаємо, що вранці 30 травня очевидці повідомили про звуки вибухів у Підмосков'ї та роботу ППО. Їх було чути у багатьох населених пунктах. За даними росЗМІ, силам ППО ЗС РФ вдалося збити близько 10 дронів.

На інцидент відреагував президент Росії Володимир Путін, заявивши, що це була провокація й українські громадяни "мають це розуміти. Він стверджує, що "напад" був здійснений на мирні об'єкти, але нібито ППО спрацювала "штатно", при цьому Київ заперечує свою причетність до атаки.

Ми також писали про те, що Міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі, виступаючи на пресконференції в Естонії, заявив, що Україна має "законне право" на атаки й за межами своїх кордонів.