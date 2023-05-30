На тлі ударів по РФ: у головній лікарні Кремля терміново будують бомбосховище, – росЗМІ

За даними журналістів, бункер у столичній медустанові буде обладнано системою очищення повітря від "газоподібних засобів масового ураження", а також зможе захистити від радіації.

Управління справами Президента Російської Федерації уклало контракт на термінову розробку проєкту бомбосховища для Центральної клінічної лікарні та поліклініки. Про це пише російська газета The Moscow Times 30 травня.

Повідомляється, що приблизна вартість робіт перевищує 35 мільйонів рублів. За даними видання, укриття зможе вмістити 800 людей.

Проєкт передбачає захист від вибухової хвилі, радіації, а також складну систему вентиляції, яка покликана відфільтровувати повітря "від газоподібних засобів масового ураження".

Для "виконання медичних процедур у воєнний час" у бомбосховищі з'явиться функція підігріву повітря. Крім того, підземна споруда матиме вантажний ліфт та аварійний вихід з тамбуром та герметичними дверима.

ЗМІ з'ясували, що договір про будівництво укриття для головної лікарні Кремля було підписано 24 травня. У ньому йдеться про те, що на проєктування має піти не більше 15 календарних днів. Документ також свідчить, що роботи мають бути завершені до 20 грудня 2023 року.

Нагадаємо, що 30 травня в Москві та Підмосков'ї пролунали вибухи та спрацювала система протиповітряної оборони. За даними росЗМІ, силам ППО ЗС РФ вдалося збити близько 10 БПЛА. Про постраждалих москвичів не повідомляється.

Раніше, 3 травня, будівля Кремля піддалася атаці дронів. Представники президента Росії Володимира Путіна заявили, що російським військовим і спецслужбам вдалося вивести з ладу два безпілотники.

Ще ми писали про те, що 30 травня губернатор Білгородської області РФ В'ячеслав Гладков звинуватив ЗСУ в обстрілі центру тимчасового розміщення росіян, відселених із населених пунктів Шебекінського району.