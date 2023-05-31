Слідом за Залужним і Сирським: генерал-лейтенанта Сергія Наєва також оголосили у розшук в РФ

У командуванні Об'єднаних сил ЗСУ оголошення в розшук Сергія Наєва називають "дитячими залякуваннями".

У Росії після оголошення в розшук головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та командувача Сухопутних військ України Олександра Сирського оголосили в розшук командувача Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Сергія Наєва. Про це повідомляють на сторінці командування Об'єднаних сил у Фейсбук.

"У росії оголосили в розшук командувача Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Сергій Наєва. Інформація про це з'явилася на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації у вівторок, 30 травня. Але в той час поки російська пропаганда витрачає шалені гроші на дитячі погрози та залякування, ми переконані, що "ніщо не зупинить ідею, час якої настав", — йдеться в повідомленні.

Також 30 травня у РФ оголосили в розшук головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного за статтею 356 КК через нібито "обстріл мирного населення та цивільних об'єктів Донбасу". Крім цього разом із Залужним 30 травня у російський "розшук" оголосили і командувача Сухопутних військ Олександра Сирського.

За словами заступницi міністра оборони України Ганни Маляр, Росія на початку вторгнення вже відкривала кримінальні справи проти командувачів ЗСУ. Ця провокація здійснюється з кількох причин, одна з яких — психологічний тиск.