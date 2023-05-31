За допомогою Китаю: США хочуть зупинити війну в Україні до кінця року, — Lа Republica

Журналісти припускають, що США прагнуть здолати Кремль до кінця 2023 року, зокрема через відлигу з Пекіном. Однак є сторони, які не бажають швидкого завершення конфлікту.

США прагнуть досягти завершення війни в Україні до кінця цього року. Про це пише італійська газета Lа Republica у статті, опублікованій 13 травня.

Доказом цього є прискорення дій США. Західні ЗМІ повідомляють, що у Вашингтоні наполягають на вирішенні конфлікту до кінця 2023 року, а дехто навіть згадує коротший термін — до осені. Паралельно відбувається зміцнення дипломатичних зв'язків задля унеможливлення подальшої ескалації конфлікту.

На думку видання, в Європі також прагнуть швидшої перемоги. Зазначається, що імпульс з боку США не випадковий і може бути пов'язаний із поділом Європи щодо війни Росії проти України. Журналісти пишуть, що Франція та Німеччина прагнуть закрити це питання якнайшвидше, проте країни північно-східної Європи, включаючи Польщу, Велику Британію, Балтійські країни та частково Скандинавію, продовжують наполягати на своїй позиції.

При цьому, як стверджує видання, мета закінчити війну швидше може бути досягнута і через відлигу з Пекіном, який виявляє помітну активність на переговорному фронті.

Мета США у разі перемоги України

La Reppublica також висловлює припущення про мету США. Журналісти вважають, що Вашингтон прагне надати більшу автономію Європі в рамках Атлантичного пакту. Також з огляду на майбутні вибори та можливе повернення Дональда Трампа на пост президента США можуть страхуватися політично. Вони мають намір уникнути повторення ситуації, коли, за словами видання, Трамп "підштовхнув НАТО до межі самогубства".

Як зазначають автори статті, вибори президента США відбудуться у 2024 році, і союзники прагнуть здолати Росію на той час. Аналітики неодноразово заявляли, що для Джо Байдена це буде значним бонусом у його передвиборчій програмі.

Нагадаємо, в інтерв'ю корейському виданню Chosun Ilbo, опублікованому 30 травня, президент Володимир Зеленський заявив, що не розглядає можливість переговорів із лідером Росії Володимиром Путіним, доки він не виведе війська з України.

Також в інтерв'ю корейському виданню президент України заявив, що Пекін "ходить канатом десь зовні" у відносинах із Заходом та Москвою. На його думку, Китай безпосередньо не підтримує позицію Києва у великій війні.