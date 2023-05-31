ЗСУ обстріляли прикордонний пункт РФ з танка, — росЗМІ

За попередніми даними, атаки зазнав автомобільний пункт пропуску "Погар". Обстріл нібито тривав 30 хвилин і є пошкодження будівель.

У Росії на території Брянської області зранку 31 травня було неспокійно — бій тривав в районі прикордонного пункту "Погар". Про це повідомляє "Baza".

Як повідомляє видання, ЗСУ обстріляли автомобільний прикордонний пункт із танка.

"Обстріл почався близько пів на шосту ранку і тривав 30 хвилин. Усього було випущено 10 снарядів. Внаслідок атаки пошкоджено магазин Duty Free та бокс огляду", — йдеться в повідомленні.

Інше російське видання "Shot" проінформувало, що ЗСУ нібито дві години атакували Климівський район Брянської області — закидали вибухівкою та засилали дрони-камікадзе.

"Перша атака відбулася напередодні близько 19:00: до МАВП "Нові Юрковичі" прилетів безпілотник-камікадзе та вибухнув. Приблизно за півтори години почали сипатися боєприпаси на село Куршановичі (12 км від кордону). Загалом "злі пташки" скинули дві вибухівки", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що постраждалих в результаті атаки дронів-нападників немає.

Нагадаємо, що 29 травня росЗМІ повідомили, що ЗСУ півтори години обстрілювали село Чуровичі Климівського району Брянської області (11 км від українського кордону). Безпілотник скинув невстановлену вибухівку і пошкодив припаркований КамАЗ.

Раніше росЗМІ повідомили, що на територію населеного пункту Сушани Брянської області РФ проникла диверсійно-розвідувальна група, яка складалася з українських бійців.