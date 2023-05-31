"Ведуть неоголошену війну з РФ": у Путіна вибухнули новими погрозами на адресу Британії

На думку експрезидента РФ Дмитра Медведєва, ті британські чиновники, які мають причетність до військової допомоги Україні, можуть стати "законними воєнними цілями" для Росії.

Військова допомога Лондона як союзника Києва визначає Велику Британію як країну, яка веде неоголошену війну проти Росії. Тому ті британські громадяни, які "сприяють війні", можуть розглядатися Москвою, як законні воєнні цілі. Про це заявив заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, опублікувавши 31 травня пост в Twitter.

Слова російського чиновника прозвучали на тлі заяви міністра закордонних справ Великої Британії Джеймса Клеверлі про те, що Україна "має законне право… проєктувати силу за межами своїх кордонів, щоб підірвати здатність РФ проєктувати силу на саму Україну". Іншими словами, голова британської дипломатії вважає, що Україна має законні воєнні цілі за межами кордону, удари по яких є частиною її самооборони.

Медведєв у зв'язку з цим не упустив можливості обізвати британського дипломата дурнем, прикривши своє хамство міркуваннями на тему міжнародного права.

"Дурні чиновники Великобританії, нашого споконвічного ворога, повинні пам'ятати, що в межах загальновизнаного міжнародного права, що регулює ведення сучасної війни, включаючи Гаазьку та Женевську конвенції з їхніми додатковими протоколами, їхня держава також може бути кваліфікована такою, що перебуває в стані війни", — написав Медведєв.

Він додав, що надана військова допомога Києву фактично говорить про те, що проти Росії ведеться неоголошена війна з боку Сполученого Королівства. За його словами, у цьому випадку Москва може вважати всіх осіб, які мають причетність до військової допомоги Києву, законними воєнними цілями.

"Сьогодні Великобританія виступає як союзник України, надаючи їй військову допомогу у вигляді техніки та фахівців, тобто де-факто веде неоголошену війну проти Росії. У цьому випадку будь-який з її державних чиновників (як військових, так і цивільних, які сприяють війні) може розглядатися як законна воєнна ціль", — завершив російський експрезидент.

Нагадаємо, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв 23 травня заявив, що США мають компенсувати Росії руйнування окупованих міст. Політик переконаний, що Вашингтон має зокрема виплатити компенсації за руйнування Бахмута, Маріуполя та інших населених пунктів.