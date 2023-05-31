Попередять ядерну аварію: МАГАТЕ представило в ООН план захисту окупованої ЗАЕС
За словами гендиректора організації Рафаеля Гроссі, поданий план є результатом узгодження набору принципів, які були обговорені під час численних зустрічей із керівництвом України та Росії після його відвідин ЗАЕС.
На засіданні Ради безпеки ООН у вівторок генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі представив оновлений план, спрямований на підвищення безпеки Запорізької атомної електростанції. Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".
За словами генерального директора МАГАТЕ, поданий план є результатом узгодження набору принципів, які були обговорені під час численних зустрічей із керівництвом України та Росії після його відвідин Запорізької атомної електростанції у вересні 2022 року.
"В результаті цих інтенсивних консультацій я визначив такі конкретні принципи, які допоможуть гарантувати ядерну та фізичну ядерну безпеку на ЗАЕС, щоб запобігти ядерній аварії та забезпечити недоторканність станції. Я вважаю ці зобов'язання важливими для уникнення небезпеки катастрофічного інциденту", — підкреслив Гроссі.
Оголошений ним план включає п'ять принципів:
- Не можна здійснювати жодних атак з боку ЗАЕС чи щодо неї, зокрема спрямованих на сховище відпрацьованого ядерного палива реакторів, іншу критичну інфраструктуру чи персонал.
- ЗАЕС не повинна використовуватися як сховище або база для зберігання важкого озброєння, наприклад, реактивних систем залпового вогню, артилерійських систем та боєприпасів, а також танків або військовослужбовців.
- Не можна ризикувати електропостачання ЗАЕС.
- Усі споруди, системи та компоненти, необхідні для безпечної та надійної роботи ЗАЕС, мають бути захищені від нападів чи актів саботажу.
- Не слід вживати жодних заходів, що підривають ці принципи.
За спостереженням та дотриманням цих принципів повинні стежити експерти МАГАТЕ, які працюють прямо на ЗАЕС. Після виявлення будь-якого порушення вони інформуватимуть керівника організації, який, у свою чергу, повідомить про нього публічно.
"Я урочисто прошу обидві сторони (Україну та Росію – ред.) дотримуватися цих принципів", – наголосив Гроссі.
Запорізька АЕС понад рік окупована російськими військами. Фізично ЗАЕС обслуговує український персонал в окупації, але керує нею "Росатом". Загарбники бояться наступу ЗСУ, тому наперед вирішили вивезти з окупованого Енергодару Запорізької області близько 3000 працівників.
Нагадаємо, 12 травня в "Енергоатомі" заявили, що побоюються через роботу станції у той період, коли окупанти вийдуть із міста. В Україні вирішили створити резерв персоналу, який підтримується в готовності виїхати на ЗАЕС на перший виклик.