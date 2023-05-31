Попередять ядерну аварію: МАГАТЕ представило в ООН план захисту окупованої ЗАЕС

За словами гендиректора організації Рафаеля Гроссі, поданий план є результатом узгодження набору принципів, які були обговорені під час численних зустрічей із керівництвом України та Росії після його відвідин ЗАЕС.

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На засіданні Ради безпеки ООН у вівторок генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі представив оновлений план, спрямований на підвищення безпеки Запорізької атомної електростанції. Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

За словами генерального директора МАГАТЕ, поданий план є результатом узгодження набору принципів, які були обговорені під час численних зустрічей із керівництвом України та Росії після його відвідин Запорізької атомної електростанції у вересні 2022 року.

"В результаті цих інтенсивних консультацій я визначив такі конкретні принципи, які допоможуть гарантувати ядерну та фізичну ядерну безпеку на ЗАЕС, щоб запобігти ядерній аварії та забезпечити недоторканність станції. Я вважаю ці зобов'язання важливими для уникнення небезпеки катастрофічного інциденту", — підкреслив Гроссі.

Оголошений ним план включає п'ять принципів:

Не можна здійснювати жодних атак з боку ЗАЕС чи щодо неї, зокрема спрямованих на сховище відпрацьованого ядерного палива реакторів, іншу критичну інфраструктуру чи персонал. ЗАЕС не повинна використовуватися як сховище або база для зберігання важкого озброєння, наприклад, реактивних систем залпового вогню, артилерійських систем та боєприпасів, а також танків або військовослужбовців. Не можна ризикувати електропостачання ЗАЕС. Усі споруди, системи та компоненти, необхідні для безпечної та надійної роботи ЗАЕС, мають бути захищені від нападів чи актів саботажу. Не слід вживати жодних заходів, що підривають ці принципи.

За спостереженням та дотриманням цих принципів повинні стежити експерти МАГАТЕ, які працюють прямо на ЗАЕС. Після виявлення будь-якого порушення вони інформуватимуть керівника організації, який, у свою чергу, повідомить про нього публічно.

"Я урочисто прошу обидві сторони (Україну та Росію – ред.) дотримуватися цих принципів", – наголосив Гроссі.

Запорізька АЕС понад рік окупована російськими військами. Фізично ЗАЕС обслуговує український персонал в окупації, але керує нею "Росатом". Загарбники бояться наступу ЗСУ, тому наперед вирішили вивезти з окупованого Енергодару Запорізької області близько 3000 працівників.

Нагадаємо, 12 травня в "Енергоатомі" заявили, що побоюються через роботу станції у той період, коли окупанти вийдуть із міста. В Україні вирішили створити резерв персоналу, який підтримується в готовності виїхати на ЗАЕС на перший виклик.