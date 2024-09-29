"Далі інші міста, в тому числі великі": Жорін закликав українців "прокинутися"

Заступник командира 3 ОШБр заявив, що суспільству треба перестати вірити в "казки" про перемогу. Він попередив, що просування ЗС РФ на фронті лише пришвидшуються.

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Майор ЗСУ, заступник командира 3 ОШБр Максим "Мосе" Жорін заявив, що суспільство звикло до просувань ЗС РФ "десь там на Сході". Про це відомо з його поста у Telegram-каналі від 29 вересня.

"Всі вже ніби звикли до новин про просування російських військ, "десь там на Сході". Ну рухаються — і хай рухаються собі, не так страшно. Але вони вже до Покровська дорухались, а далі інші міста. В тому числі великі міста з сотнями тисяч людей", — підкреслив військовий.

Він підкреслив, що динаміка — "дуже висока", і російські окупанти тільки нарощують темпи руху. Водночас українські підрозділи виснажуються, не маючи "нормальної заміни" та ротацій.

"Українському суспільству потрібно прокинутись. Не хочеться нікого лякати, але ми зараз не в найкращому положенні", — зауважив Жорін.

З його слів, щоб встояти, потрібно діяти, а не "чекати та мріяти".

"І що дуже важливо — перестати вірити в казки про миттєву перемогу й мир, який хтось за нас зробить", — додав офіцер.

Нагадаємо, військовий аналітик Олександр Коваленко 29 вересня попередив, що дальність російських КАБів росте. З його слів, якщо ворогу вдасться досягнути показника у понад 150 кілометрів, під загрозою опиняться три великі міста України.

Аналітики DeepState 29 серпня повідомили про просування ЗС РФ у Вугледарі. Окупанти рухаються в східну частину міста з боку дач та намагаються закріпитись в багатоповерхівках на околицях.