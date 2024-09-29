"Дальше другие города, в том числе крупные": Жорин призвал украинцев "проснуться"

Заместитель командира 3 ОШБр заявил, что обществу надо перестать верить в "сказки" о победе. Он предупредил, что продвижение ВС РФ на фронте только ускоряются.

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Майор ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим "Мосе" Жорин заявил, что общество привыкло к продвижениям ВС РФ "где-то там на Востоке". Об этом известно из его поста в Telegram-канале от 29 сентября.

"Все уже вроде привыкли к новостям о продвижении российских войск, "где-то там на Востоке". Ну двигаются — и пусть двигаются себе, не так страшно. Но они уже до Покровска додвинулись, а дальше другие города. В том числе крупные города с сотнями тысяч людей", — подчеркнул военный.

Он подчеркнул, что динамика — "очень высокая", и российские оккупанты только наращивают темпы движения. В то же время украинские подразделения истощаются, не имея "нормальной замены" и ротаций.

"Украинскому обществу нужно проснуться. Не хочется никого пугать, но мы сейчас не в лучшем положении", — отметил Жорин.

По его словам, чтобы устоять, нужно действовать, а не "ждать и мечтать".

"И что очень важно — перестать верить в сказки о мгновенной победе и мире, который кто-то за нас сделает", — добавил офицер.

Напомним, военный аналитик Александр Коваленко 29 сентября предупредил, что дальность российских КАБов растет. По его словам, если врагу удастся достичь показателя в более 150 километров, под угрозой окажутся три крупных города Украины.

Аналитики DeepState 29 августа сообщили о продвижении ВС РФ в Угледаре. Оккупанты движутся в восточную часть города со стороны дач и пытаются закрепиться в многоэтажках на окраинах.