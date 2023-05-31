У РФ встановили міномет "Васильок" на МТ-ЛБ (фото)

Пропагандисти стверджують, що таким чином автоматичний міномет стає більш маневреним під час роботи. Проте невідомо, чи це повпливало на точність установки.

Російські війська встановили 82-мм міномет 2Б9 "Васильок" на тягач МТ-ЛБ. Про це повідомляють російські пропагандисти.

На тягач МТ-ЛБ встановили міномет. Стверджується, що таким чином окупанти хочуть підвищити маневреність розрахунку під час роботи. У сюжеті показують, як "Васильок" відстрілює кілька мін й змінює позицію. Проте невідомо, чи постраждала точність техніки через ноу-хау.

МТ-ЛБ з мінометом

"Васильок" — це радянський автоматичний гранатомет, який прийнятий на озброєння у 1970 році. Його дальність стрільби складає до 4 км, а скорострільність складає близько 100-120 пострілів на хвилину. Час для переведення з бойового положення в похідне і назад півтори хвилини.

МТ-ЛБ — це багатоцільовий транспортер, який також відомий під назвою "мотолига". Машину прийняли на озброєння у 1966 році. МТ-ЛБ під час експлуатації не раз модернізували. Один з варіантів був міномет, проте такі розробки були в Болгарії та Казахстані, але у РФ таких машин не було.

Нагадаємо, 11 травня у ЗМІ показали, як російські війська встановили МТ-ЛБ, на який встановили корабельну установку.

16 березня український дрон підірвав гранатою російську МТ-ЛБ. Окупанти не встигли розвантажити боєкомплект, тому машина вибухнула.