Тягнуть старі танки Т-62 і ППО: після вибухів у Маріуполі ЗС РФ проводять "ротацію", – Андрющенко

Особовий склад окупантів прибуває у бік Мангуша та Бердянська. З окупованого міста вивозять "техніку, що втомилася", але для захисту хочуть поставити ЗРК "Бук", сказав радник мера Петро Андрющенко.

Російські війська у Маріуполі змушені міняти особовий склад та розбиту техніку, а також посилювати сили ППО. Про це написав в Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За інформацією радника, ці заходи ЗС РФ проводять після серії вибухів у тимчасово окупованому місті в неділю, 28 травня.

"Окупанти почали стягувати на заміну втомленої іншу техніку. Старе ла***но Т-62 замість втрачених Т-72. Плюс знову системи ППО "Бук", — розповів він.

Військові РФ звозять до Маріуполя старі танки Т-62 замість втрачених Т-72

Андрющенко додав, що до міста також везуть потяг з особовим складом. На цей час "поповнення" прямує у бік Мангуша та Бердянська.

"Паніки немає, але трохи тривожно", — підсумував радник градоначальника.

Нагадаємо, що ввечері 28 травня в населених пунктах Юр'ївка та Нікольське біля Маріуполя пролунали сильні вибухи. Як казав Андрющенко, внаслідок точних ударів ЗСУ знищено багато окупантів, військової техніки та центру управління.

Радник мера Маріуполя 30 травня показав фото з місця прильоту на базі ЗС РФ британських ракет Storm Shadow. Окупанти сиділи у будівлі колишнього оздоровчого комплексу "Ялта".