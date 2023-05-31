Хочуть зупинити наступ ЗСУ: росіяни мінують завод "Титан" у Криму, — Атеш (фото)

Ймовірно, росіяни вважають, що українські сили невдовзі будуть на адміністративному кордоні з Кримом, тож готуються до відступу.

Російські окупанти почали мінувати кримський завод "Титан", що знаходиться біля міста Армянськ. Про це повідомляється в Telegram-каналі "АТЕШ".

"Агент "АТЕШ" повідомляє про те, що російські окупанти почали мінувати кримський завод "Титан", що знаходиться біля міста Армянськ", — йдеться у повідомленні.

У джерелі йдеться про те, що, ймовірно, росіяни вважають, що українські сили незабаром будуть на адмінкордоні з Кримом.

"Це робиться для того, щоб зупинити наступ ЗСУ та звинуватити Україну в "екологічному тероризмі". Гарантуємо, що на це ніхто не поведеться", — зазначають партизани.

Завод "Титан" у Криму, м. Армянськ

Що відомо про рух "Атеш"?

"Атеш" — це збройний партизанський рух, який був створений кримськими татарами та українцями у вересні 2022 року на окупованих територіях України та всередині Російської Федерації. Члени цього руху стверджують, що проводять операції з нейтралізації російських військових та техніки окупантів. Однак, інформація про діяльність та успіхи "Атеш" заснована на повідомленнях самого руху і може бути складно перевірена або підтверджена незалежними джерелами.

Нагадаємо, 12 травня агенти "Атеш" розповіли, що проникли на ключові фортифікаційні споруди загарбників в окупованому Криму. Партизани заявили, що оцінили рівень організації оборони окупантами та очікують на "український курортний сезон" на півострові.

Раніше, 1 травня, у Центрі національного опору попередили, що агенти ФСБ РФ перевдягаються у цивільне та зав'язують провокаційні розмови з населенням на тимчасово окупованих територіях з метою виявлення нелояльних місцевих. У ЦНС закликали бути обережними та не ділитися позицією з малознайомими людьми.