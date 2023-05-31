Литва закуповує польські ПЗРК Grom, які ефективно себе проявили в ЗСУ

Польща ще до початку повномасштабного вторгнення анонсувала постачання Україні ПЗРК Grom. Комплекс здатний уражати цілі в радіусі 5,5 км.

Литовське закупівельне агентство уклало контракт з польською компанією Mesko на придбання переносних зенітно-ракетних комплексів Grom на понад 20 млн євро. Про це повідомляє Defence 24.

В межах укладеного контракту литовська армія отримає законтрактовані ПЗРК Grom до 2025 року. Зазначається, що Литва вже купувала польські ПЗРК. Перша закупівля була у 2014 році. Пускові мають поповнити протиповітряну оборону Литву малого радіусу дії. Вони будуть служити на озброєнні разом з американськими ПЗРК FIM-92 Stinger та шведськими RBS-70.

ПЗРК Grom важить 18 кг і призначений для ураження повітряних цілей на дистанції від 500 до 5500 метрів. У польській армії комплекси знаходяться на службі з 1995 року. З початком повномасштабного вторгнення РФ, Україні теж передавалися ПЗРК Grom.

Точна кількість комплексів, яка отримає Литва не називається.

Нагадаємо, Польща анонсувала постачання Україні ПЗРК Grom, боєприпаси та БПЛА. Уряд Моравецького зробив заяву 1 лютого 2022 року, напередодні повномасштабного вторгнення.

12 травня президент Литви Ґітанас Науседа заявив, що на літньому саміті у Вільнюсі будуть обговорювати членство України в НАТО.