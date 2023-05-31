"Навіщо сміятися?": не варто недооцінювати застарілу техніку РФ в Україні, — Дуда

Розконсервована техніка окупантів, як зазначив польський президент, незважаючи на свій вік, залишається смертоносною і до цього слід ставитися серйозно.

Російський президент Володимир Путін та його війська продовжують контролювати частину українських територій, тож рано сміятися над застарілою технікою окупантів. Про це 31 травня заявив президент Польщі Анджей Дуда під час розмови з Альмаром Латуром, генеральним директором Dow Jones, видавцем The Wall Street Journal.

За його словами, розконсервована військова техніка залишається смертоносною, незважаючи на її вік, тому треба це сприймати всерйоз. Глава Кремля ще не програв війну та в Україні на фронті щодня гинуть сотні людей, продовжив польський президент.

"Росіян — понад 100 мільйонів, українців — менше 40 мільйонів. Вже одна ця різниця показує, хто тут має перевагу. Для росіян людське життя нічого не означає, для українців кожне життя на вагу золота", — йдеться у повідомленні.

Російська Федерація залишається ядерною державою, яка має величезні склади озброєння та програють вони після того, як війська будуть відкинуті за міжнародно визнані кордони України 1991 року. Тільки після цього, як вважає Анджей Дуда, можна буде говорити, що Кремль нічого не отримав від війни, його план провалився, а імперські амбіції Путіна покарані.

"Навіщо сміятися, що Росія викочує танки 1960-х років? Кожен танк важить 50-60 тонн. Якщо він рухається — він розчавлює, незалежно від того, чи сучасний він", — підсумував президент.

Нагадаємо, 17 травня Анджей Дуда заявляв, що Польща передала Україні майже всі літаки МіГ-29, але не постачатиме F-16. Причина в тому, що Варшава має відносно невелику кількість цього типу авіації.