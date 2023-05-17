Польща передала Україні майже усі літаки МіГ-29, але не постачатиме F-16, — Дуда

Керівник польської держави відкинув можливість постачання більш літаків західного виробництва Повітряним силам ЗСУ, адже у країні їх відносно невелика кількість.

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Кількість літаків F-16, якими володіє Польща, не дозволяє говорити про відправлення їх в Україну, натомість вже передані майже усі літаки МіГ-29. Про це заявив президент Анджей Дуда 17 травня в Рейк'явіку, де проходить саміт Ради Європи, інформує wPolityce.

Водночас він запевнив, що готовий сприяти підготовці українських пілотів. Президент підкреслив, що за обсягом поставок зброї Польща входить до трійки країн, які допомагають Україні, а саме після США та Великої Британії.

Політик наголосив на тому, що Варшава передала українському війську понад 300 танків. Це й стосується бойової авіації.

"Ми передали майже всі наші МіГ-29, про які Україна просила нас із самого початку конфлікту", – заявив Дуда.

Керівник польської держави відкинув можливість постачання літаків F-16, адже у країні їх відносно невелика кількість. Відбулася й дискусія з представниками уряду щодо цього питання.

"Кількість літаків F-16, якими ми володіємо, не дозволяє сьогодні говорити про передачу Україні", – пояснив він.

Анджей Дуда також зазначив, що саме Польща виступила ініціатором створення коаліції для військової підтримки України. Президент зазначив, що під час саміту Ради Європи, який триває, домінантною темою була підтримка України — як військова, так і гуманітарна, а також відновлення країни. За його підсумками очікується й ухвалення рішень стосовно наслідків для Росії.

Нагадаємо, видання Demorgen 17 травня повідомило, що Бельгія висловила бажання навчати українських пілотів літати на винищувачах F-16. Бельгійські ВПС літають на F-16 американського виробника Lockheed Martin з кінця 1970-х років, але при цьому сама країна не може поставити літаки. Питання нібито обговорювалося на зустрічі президента України Володимира Зеленського з бельгійським прем’єр-міністром Александром Де Кроо.