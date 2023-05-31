ФСБшник та бульбоІПСО працюють: у Білорусі розповіли українцям про "спільний борщ" (відео)

Нещодавно призначений голова Прикордонкомітету Білорусі, випускник академії ФСБ Костянтин Молостов вирішив проявити себе. Він спробував довести "єдність" українців та білорусів порівнянням страв.

Білоруські прикордонники влаштували на кордоні з Україною своєрідну акцію – включили пропаганду про "спільний борщ". Відеоролик показала 31 травня у Telegram Держприкордонслужба України.

"Товариші українські прикордонники, не забувайте про те, що український та білоруський борщі дуже схожі. Є незначні відмінності — в український борщ додають квасолю, а в білоруській — більше картоплі. Але все це практично один і той самий борщ", — йдеться в аудіозаписі, яку транслювали білоруси.

У європейській кухні немає жодної страви, яка хоча б віддалено нагадувала борщ, зазначили пропагандисти, натякаючи на слов'янську ідентичність українців та білорусів.

Держприкордонслужба України звернула увагу на акцію. Новий голова Прикордонного комітету Білорусі, ФСБшник Костянтин Молостов вирішив, що нагодовані підлеглі краще, ніж озброєні, зазначили у ДПСУ.

"Поки техніка в боксах, бульбоІПСО всім складом рвонуло переписувати рецепт українського борщу на білоруський мотив. Але скільки бульби в "щі" не додай, виходить "союзна юшка", — повідомили у відомстві.

Білоруських прикордонників назвали "нешановними товаришами" та вказали на помилки в порівнянні двох страв.

"Як зазвичай, ви сильно помилилися. Ваш борщ дуже відрізняється від нашого. Зараз білоруський борщ скоріше схожий на російські "щі, навіть якщо ви додаєте туди більше картоплі. Він зовсім не той, як це було до того, коли для його приготування ви використовували ніж, який встромили в спину українців", — йдеться в повідомленні.

Білоруси хочуть бути рабами й не мають нічого спільного з українцями, які люблять свободу та борються за незалежність, зробили висновок у ДПСУ.

Нагадаємо, що самопризначений президент Білорусі Олександр Лукашенко 30 травня звільнив головного прикордонника Анатолія Лаппо та призначив Молостова.

А перед звільненням українські прикордонники показали відео "роботи" колег. Білоруські військові хотіли перемістити старий УАЗ-469 та штовхали його руками.