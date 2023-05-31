"Звик говорити реальні справи": омбудсмен назвав нюанси повернення полонених із РФ

За словами Дмитра Лубінця, росіяни утримують на своїй території десятки тисяч мирних українців. Переговори ведуться постійно, але вони не завжди приносять плоди.

Російська Федерація утримує на своїй території понад 27 тисяч цивільних заручників, які фактично перебувають у полоні. Про це під час брифінгу 31 травня заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубiнець, повідомляє "Укрінформ".

За його словами, людей продовжують незаконно утримувати на російській території та не дають можливості повернутися додому. Омбудсмен зазначив, що робота над їх поверненням продовжується постійно.

"За нашими даними, вже понад 27 тисяч цивільних заручників утримує РФ. Це — шалена кількість наших громадян, яких росіяни фактично тримають у полоні", — йдеться у повідомленні.

Окремо Дмитро Лубiнець відповів на запитання, чи є якісь зміни у справі журналіста Дмитра Хилюка, який також утримується Російською Федерацією у полоні.

На жаль, всі зусилля української влади, а також усіх державних органів не показали позитивного результату, і він все ще перебуває під контролем російських окупантів.

Дмитро Лубiнець особисто неодноразово обговорював це з російською стороною і продовжить робити це доти, доки не досягне результату.

"Він поки в Україну не повернувся, на жаль. Сказати, що найближчим часом ми його повернемо — я не буду. Я звик говорити реальні справи", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 30 травня повідомлялося, що Україна повернула тіла 79 захисників. Їх передали із тимчасово окупованих територій України. Далі вони вирушать додому для належного поховання.