Допоміг дрон-розвідник: 30 бригада ім. князя Костянтина Острозького знищила станцію РЕБ РФ (відео)

Російський засіб РЕБ полював на українські безпілотники, але згодом й сам виявився ціллю, яку успішно уразила артилерія ЗСУ.

Бійці 30-ої окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького ліквідували засіб радіоелектронної боротьби. Відео 31 травня опублікувала пресслужба підрозділу Facebook.

У повідомленні йдеться про те, що російський РЕБ нахабно діяв та полював на українські безпілотники. Українські захисники вирішили застосувати дрон для виявлення ворога. Згодом саме наш літальний апарат вказав координати артилерії, яка й уразила РЕБ.

"Бо зась зазіхати на наших пташок!", – йдеться у допис.

Завдання та значення РЕБ

РЕБ — це сукупність узгоджених за цілями, місцем і часом дій стосовно визначення місцеперебування радіоелектронних засобів (РЕЗ), зброї противника, систем управління військами. Їхнє завдання – знищити або вивезти з ладу всіма наявними засобами ураження. Мета РЕБ полягає у тому, щоб дезорганізувати управління військами противника та знизити ефективність його розвідки. Кожна сучасна армія враховує розвиток РЕБ для подальшої підготовки до бойових дій. Нові військові технології, які регулярно розробляються військово-промисловими комплексами у різних державах світу, спонукають до того, що кожна система озброєння залежить від сенсорів, що взаємодіють, без них вона втрачає ефективність.

Нагадаємо, 25 квітня в телеграм-каналі "Оперативний ЗСУ" повідомили, що ЗСУ знищили рідкісний російський РЕБ "Дзюдоїст". Комплекс ліквідували на Запорізькому напрямку. Він міг визначати розташування радіоелектронних засобів, засобів протиракетної оборони, а також виявляти та закривати технічні канали витоку інформації.

Також 30 травня військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко повідомив, що російська РЕБ змусила дрони протаранити будівлі на території столиці РФ. Під час атаки безпілотників ЗС РФ масово застосовували в регіоні комплекси РЕБ. Їхній вплив на супутникові сигнали був настільки масштабним, що у водіїв вимкнулися навігатори. Він пояснив, що засоби РЕБ не знищують ударні БПЛА, озброєні вибухівкою, а просто збивають їх із курсу.