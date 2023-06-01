На кордоні триває бій: росЗМІ повідомляють про прорив ДРГ у Бєлгородській області

За даними російських журналістів, атаковано автомобільний пункт пропуску "Шебекіно" за допомогою танків. Добровольці, у свою чергу, попереджають, що рейд у Грайворон — це лише початок.

На кордоні з Росією у Бєлгородській області розпочався бій між ДРГ та прикордонниками. Про це у четвер, 1 червня, повідомляє російське медіа Baza.

За повідомленням росЗМІ, ДРГ на танках прорвали кордон і ведуть бій із прикордонниками та регулярними частинами російської армії в районі автомобільного пункту пропуску "Шебекіно".

"Вночі місто було під сильним обстрілом. Один зі снарядів потрапив у будівлю МВС. Частину мешканців вирішили залишити місто. Губернатор Гладков запропонував допомогу в розміщенні тим, хто зараз самостійно евакуюється із Шебекіно", — сказано в повідомленні росЗМІ.

Зазначимо, що 1 червня представники Легіону "Свобода Росії" повідомили, що збираються знову висунутися на територію Росії.

"Грайворон — це лише початок. Внаслідок боягузливості путінських військових "шакалів" нам дісталося багато трофеїв. Завдяки цьому ми зможемо більше озброїти наших соратників. Ми йдемо звільняти всю Росію — від Білгорода до Владивостока", — сказав один із російських добровольців.

Нічний обстріл Шебекіно

Нагадаємо, в ніч на 1 червня місто Шебекіно Бєлгородської області РФ зазнало обстрілу, який тривав понад годину. За словами губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова, внаслідок обстрілу поранення отримали дві особи. Одному з них нібито довелося ампутувати кінцівку.

Пізніше Гладков також повідомив про роботу ППО та розповів про руйнування у Шебекіно. За його словами, є влучення в дах однієї з адміністративних будівель.