Масований обстріл України: у командуванні озвучили нову тактику ЗС РФ (відео)
За словами речника ОК "Південь" Наталії Гуменюк, росіяни намагаються розосередити українську ППО та створити напругу всередині країни.
Росіяни використовують нову тактику із залученням ракетоносіїв у Чорному морі для того, щоб створити напругу. Про це 1 червня повідомила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.
За словами Гуменюк, зараз у регіоні вже знаходяться три кораблі, оснащені ракетами "Калібр".
"У Чорному морі тримають корабельне угруповання з ракетоносіями. Постійно здійснюють їхні маневри для того, щоб створювати штучну напругу та розподіляти зусилля протиповітряної оборони", — розповіла Гуменюк.
За словами Гуменюк, суть тактики полягає в наступному: росіяни спочатку виводять на воду надводні ракетоносії, потім тимчасово відводять їх, залишаючи лише підводні ракетоносії, а потім знову повертають на місце надводні кораблі.
Нагадаємо, 31 травня Наталія Гуменюк попереджала, що ЗС РФ можуть ударити по Україні з ракетоносіїв, які базуються у Чорному морі.
Раніше, 21 травня, Гуменюк також повідомляла про те, що Росія вивела до Чорного моря додатковий ракетоносій, оснащений ракетами "Калібр", та посилила розвідку за допомогою безпілотних літальних апаратів.