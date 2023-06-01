170 км до Москви: у РФ заявили про перехоплення невідомого безпілотника в Калузькій області

При падінні безпілотник утворив вирву від вибуху 3 на 4 метри, а його уламки розлетілись в радіусі 100 метрів.

В районі села Товаркове у Калузькі області збили безпілотник літакового типу. Про це повідомляє російський телеграм-канал Shot.

Заявляється, що уламки безпілотника знайшли місцеві мешканці. Від падіння БПЛА сформувалася вирва розміром 3 на 4 метри та глибиною приблизно метр, а уламки від апарату розкидало в радіусі 100 метрів. Від вибуху загорілася трава навколо, проте обійшлося без постраждалих, стверджують у телеграм-каналі.

У керівництві Калузької області підтвердили перехоплення БПЛА. Там повідомили, що на місці події працюють підрозділи МНС. Обійшлося без ушкоджень та постраждалих.

Очевидці події кажуть, що всього було 2 вибухи — спочатку ППО перехопило ціль, а потім БПЛА вибухнув на землі.

Варто зазначити, що від села Товаркове до Москви приблизно 170 км. Калузька область межує з Московською.

Приблизна відстань від села Товаркове до Москве Фото: Google Earth

Нагадаємо, 31 травня невідомий безпілотник атакував Балашиху у Підмосковʼї. Атака відбувалася ввечері, близько 20:30.

1 червня ЗМІ писали, що один з безпілотників, який атакував Москву був дуже схожим на український дрон "Бобер". Інші ж дрони можуть бити на відстань приблизно 700 км.