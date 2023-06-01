Дали зібратися і накрили з "Градів": РДК заявив про влучання у будівлю МВС у Шебекіно

За словами добровольців, розвіддані про скупчення російських силовиків вони отримали від місцевого населення. Інформацію про обстріл з "Граду" також підтвердив губернатор регіону В’ячеслав Гладков.

Російські бійці з "Російського добровольчого корпусу" влаштували неспокійний ранок для окупантів у Шебекіному на Бєлгородщині. Вони влучили з РСЗВ по будівлі МВС. Про це добровольці повідомили у своєму телеграм-каналі.

"Через МВС у Шебекіно оголошено план "Фортеця". "Доблесні" захисники путінської зграї, слідуючи протоколу, зібралися в будівлі управління. Ми дали їм зібратися та "накрили" пакетами "Градів". Результат вже відомий, навіть у Z-ЗМІ", — йдеться в повідомленні.

Добровольці подякували місцевому населенню за якісно надану і своєчасну інформацію.

Губернатор Бєлгородщини В'ячеслав Гладков повідомив про роботу по Шебекіному з РСЗВ "Град".

"Недобрий ранок видався у Бєлгородській області. У Шебекінському окрузі безперервний обстріл з боку ЗСУ. Вісім людей поранено. Загиблих немає. Противника на території Бєлгородської області не було і немає. Збройні сили, прикордонники, Федеральна служба безпеки, Росгвардія на місці. Але йде масований обстріл", — зазначив Гладков.

У російському виданні "Sota" підтверджують роботу "Градів" по Шебекіному.

"Удар "Градом" по будівлі Управління внутрішніх справ у Шебекіно, а також спроба прориву диверсійної групи справді відбулися минулої ночі, підтверджують джерела "Соті" в уряді регіону. За їхніми даними, зараз із Шебекіно триває евакуація на тлі обстрілів, що різко посилилися. Вони пояснюються розташуванням за містом російських військових, якими стріляє українська артилерія. Війська РФ фактично використовують місто як живий щит", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 1 червня зранку росЗМІ повідомили, що ДРГ на танках прорвала кордон і веде бій із прикордонниками та регулярними частинами ЗС РФ в районі автомобільного пункту пропуску "Шебекіно".

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков 1 червня поскаржився на нічні обстріли Шебекіно. Він повідомив про трьох постраждалих.