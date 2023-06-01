ЗСУ призупинили наступ на Бахмутському напрямку, – Сирський

За словами Командувача сухопутних військ, українські військові виконують інші важливі завдання, щоб не дати перехопити ворогу ініціативу.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський в коментарі для "Української правди" заявив, що українські військові призупинили просування на флангах Бахмута.

За словами генерала, останні кілька днів бійці ЗСУ виконують інші важливі завдання, а також відновлюють боєздатність.

"Командуванням нашого угруповання вживаються відповідні заходи, які спрямовані на відновлення боєздатності наших частин та зриву ворожих намірів", — пояснив командувач.

Окрім цього Сирський додав, що ситуація на Бахмутському напрямку змінилась. Спостерігається зменшення активності окупантів, але збільшилась кількість обстрілів. В основному обстріли ведуться з артилерійського та мінометного озброєння. Тому, на перший погляд, за словами командувача Сухопутних військ, може здатися, що окупанти відмовились від намірів продовжувати наступальні дії, але це хибне враження.

Ба більше, російські окупанти намагаються перехопити ініціативу аби не допустити українських контрнаступальних дій на Бахмутському напрямку.

Нагадаємо, 1 червня власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що основна частина вагнерівців залишила "Бахмут".

Також 1 червня Сергій Череватий заявив, що боєздатність "Шторм Z" перебільшена.