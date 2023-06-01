Витратять близько $120 млн: Пентагон закупить для України самохідні артустановки Gepard

Компанія з Флориди Global Military Products закуповуватиме та постачатиме САУ Києву. Контракт виконають у столиці Йорданії до кінця травня наступного року.

Пентагон уклав контракт з американською компанією Global Military Products на постачання Україні самохідних артустановок (САУ) Gepard. Про це повідомили у Міністерстві оборони США.

"Сума контракту перевищує 118 млн доларів. Компанія з Флориди отримала контракт із твердофіксованою ціною на закупівлю та постачання 35-мм CАУ", — зазначили військові.

Контракт виконуватимуть у столиці Йорданії – місті Амман. Ймовірна дата завершення – 30 травня 2024 року. Гроші на контракт передбачені у рамках пакета військової допомоги Києву, зазначили у міністерстві.

Пентагон не уточнив, скільки артустановок куплять за ці гроші.

Зазначимо, що зенітна установка Gepard може знищувати ударні дрони та крилаті ракети ворожої армії. Скорострільність двох 35-мм гармат — 1100 пострілів за хвилину.

Німеччина передала ЗСУ 34 таких установок, Бундесвер вивів їх з озброєння ще 2010 року.

У березні Україна отримала дві самохідні артустановки Gepard та шість тисяч боєприпасів до них.